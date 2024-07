Entscheidung ist gefallen Melika Zare wird neue Weinkönigin von Trier

Melika Zare lebt seit 2019 in Deutschland und kam über Hamburg nach Trier. Tiefere Kenntnisse über den Weinbau an der Mosel und im Trierer Winzerort Olewig hat sie als Kellnerin im Restaurant des Weinguts von Nell erworben: „Es gefällt mir, mit den Gästen über die verschiedenen Sorten zu reden und Empfehlungen zu geben“, sagt die 22-Jährige. Kürzlich hat Zare am Eifel-Gymnasium in Neuerburg ihr Abitur bestanden, jetzt strebt sie ein Medizinstudium an.