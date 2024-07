Mit der Krönung geht es los Fünf Gründe für den Besuch beim Weinfest in Olewig

Melika Zare wird am 31. Juli auf der Festwiese des ehemaligen Klosters zur 74. Trierer Weinkönigin gekrönt. Die 22-Jährige tritt die Nachfolge von Lilian Schmidt an. Traditionell ist der Krönungsabend der stimmungsvolle Auftakt für das große Weinfest, das am folgenden Wochenende den Stadtteil Olewig zum Ziel von Zehntausenden Besuchern werden lässt. Warum auch Sie diese Veranstaltung nicht verpassen sollten? Wir nennen dafür fünf Gründe.