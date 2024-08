Einfach lecker Weinfest Olewig 2024: Was gibt’s zu essen und zu trinken – und was kostet’s? (Fotos)

Trier-Olewig · Als fröhliche Party bei bestem Wetter hat das Weinfest in Olewig den Auftakt am Freitag gemeistert. Doch nicht nur musikalisch wird viel geboten. Auch das kulinarische Angebot ist so groß wie nie. Alle Angebote, alle Preise.

03.08.2024 , 12:16 Uhr

