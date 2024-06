Brauchtum Aufstieg für die Prinzessin: Riolerinnen und Rioler krönen Lara I. zu ihrer 50. Weinkönigin

Das traditionelle Rioler Weinfest am Moselufer zieht seit Jahren zahlreiche Besucher an und war auch diesmal wieder ein Publikumsmagnet. Außerhalb des Festzelts genossen die Gäste unter freiem Himmel – mit Blick auf die Mosel – die herrliche Kulisse an zwei Weinständen und einem Bierstand. Hatte der Freitagabend noch das Motto „Das Ufer rockt“, so stand der Samstag ganz im Zeichen der großen öffentlichen Weinprobe.