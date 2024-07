Tipps fürs Olewiger Weinfest Ortskern von Olewig wegen Weinfest mehrfach gesperrt

Taxenstände werden eingerichtet in der Olewiger Straße an den Kreuzungen mit der St.-Anna-Straße (Bus-Spur) und der Hunsrückstraße (Parkstreifen) sowie im oberen Brettenbach-Bereich. Möglichkeiten zum Parken gibt es erneut an der Riesling-Weinstraße. Weil die Zahl der Plätze aber beschränkt ist, wird den Gästen dringend geraten, mit dem Bus zu kommen. Es werden Busse auf den Zusatzlinien 91 (Freitag und Samstag zwischen Petrisberg und Weinfest sowie zurück jeweils im Halbstundentakt) und 98 (Freitag und Samstag zwischen Pluwig und Weinfest sowie zurück im Stundentakt) durch die Stadtwerke eingesetzt.