Veranstaltung : Ansturm auf Karten für Weinforum

Trier Für das Weinforum Mosel, das von Freitag 24., bis Sonntag, 26. Januar in den Trierer Viehmarktthermen läuft, sind nicht mehr für alle Öffnungszeiten Eintrittskarten verfügbar.

Für Sonntag, 26. Januar, 11 bis 17 Uhr, sind nur noch sehr wenige Tickets verfügbar. Für Freitag, 24. Januar, 14.30 bis 19.30 Uhr, sowie Samstagvormittag, 24. Januar, von 10 bis 14 Uhr, sind die Chancen besser, eine der restlichen Karten zu erhalten. Während der Veranstaltung werden noch verfügbare Eintrittskarten an der Tageskasse angeboten.

Landwirtschaftskammer und Mosel-Weinwerbung veranstalten das Weinforum Mosel zum 28. Mal in Trier. Präsentiert werden die besten Weine, Winzersekte und Betriebe des Anbaugebietes Mosel aus der Landesweinprämierung.

Im Kartenpreis ist nicht nur die Probe aller Weine enthalten. Die Eintrittskarten gelten am Veranstaltungstag als Bahnfahrkarte für Hin- und Rückfahrt in allen Nahverkehrszügen der Bahnstrecke Koblenz-Trier-Koblenz sowie in den Bussen und Nahverkehrszügen des Verkehrsverbundes Region Trier (VRT).