Weingutsnamen nicht verwechseln Augen auf beim Weinkauf: Warum es wichtig ist, genau auf das Etikett zu schauen

Weingutsnamen an der Mosel sind eine knifflige Sache. Viele Betriebe heißen ähnlich und unterscheiden sich oft nur in den Vornamen oder Namenszusätzen. In Bernkastel-Kues und -Wehlen zum Beispiel finden sich Joh. Jos. Prüm und SA Prüm, Studert-Prüm und Dr. F. Weins-Prüm. Da kann man schnell den einen mit dem anderen verwechseln. Vor allem dann, wenn auf Weinetiketten groß der Name Prüm steht.