In der Saarstraße Seit dem Sommer geschlossen: So geht es mit der Weinhexe in Trier weiter

Möglichst „ein Duo“ sollte es sein, das die Weinhexe weiterführt, und eine Wiedereröffnung des Traditionslokals hoffentlich noch im November. Wunsch eins von Eleonore „Lino“ Ley geht in Erfüllung, der zweite nicht so ganz. Auch eine „Weihnachtshexe“ wird es nicht geben. „Aber Mitte Januar wollen wir starten“, kündigen Björn Kurda (49) und Salar Mohamad (63) an. Die beiden sind die neuen Pächter, und Lino Ley ist „happy“, dass es in absehbarer Zeit weitergeht mit der Weinhexe.