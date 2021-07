Weinklub : Weinklub in der Trierer Unterwelt

Postinnenhof Kornmarkt. Gastronomie, Einzelhandel. Foto: Friedemann Vetter

Trier Im Keller des alten Telekomgebäudes am Posthof hat ein Weinklub für Privatmitglieder eröffnet. Sein Herzstück sind Schließfächer zur Lagerung von Wein – doch das Konzept geht noch weiter.

Die Haustür öffnet sich und sofort dringt aus dem Keller Musik. Auch die Beleuchtung, bestehend aus hunderten handgemachter Lampen, schaltet sich automatisch ein. Im Keller des alten Telekomgebäudes am Posthof liegt keine Disko, sondern die wohl exklusivsten Schließfächer der Stadt.

Einige Stufen führen dort hinunter. Hinter dem Eingang steht auf der linken Seite ein kleiner Tresen. Überall im Raum sind beleuchtete Schließfächer aufgereiht. Ein Backsteingewölbe ziert die Decke, der Länge nach ziehen sich Sandsteinbögen durch den Raum. Auch an deren Füßen sind kleine Lampen in den Boden eingelassen. Sie sind genau so ausgerichtet, dass sie nur das Gestein, nicht aber den Rest des Kellers beleuchten, erklärt Unternehmer und Inhaber des Klubs Daniel Müller.

Auf dieser Fläche stimmt jedes kleinste Detail. Und selbst, wo man Mängel zu erkennen glaubt, steckt in Wirklichkeit ein Konzept dahinter. An einigen Stellen ragen Metallrohre aus der Decke. Sie sind bedeckt von Rost – wobei man in dieser Preisklasse wohl eher von Patina sprechen würde. Von ihnen herab hängen lange Spinnweben. Der Architekt habe die vor der Eröffnung wegsaugen wollen, sagt Müller. „Da musste ich einen harten Kampf austragen.“ Es sei ihm wichtig, den „Charme des Kellers“ beizubehalten.

Die letzten zweieinhalb Jahre hat er damit verbracht, den Keller so herzurichten, wie er nun aussieht. Alles, um das richtige Ambiente zu schaffen für das, was sich in den Schließfächern befindet: Weinflaschen.

Daniel Müller ist Besitzer der „Winebank“ in Trier. Im Internet wird sie als „Private Members‘ Club für Weinbegeisterte“ beworben.

Ab 60 Euro im Monat bekommen Weinsammler hier ein kleines Schließfach für bis zu 56 Flaschen. Wer bis zu 1800 Flaschen und 500 Euro im Monat aus dem Haus schaffen möchte, kann auch gleich einen ganzen Privatkeller mieten.

Die Winebank soll aber nicht nur perfekt sein zur Lagerung, sondern auch zum Genuss der wertvollen Tropfen. Dazu dienen die sogenannte „Smoker’s lounge“, ein speziell belüfteter Raucherraum, und der „Tasting Room“, in dem eine lange Tafel etwa 20 Personen Platz bietet. Auch eine eigene Küche hat der Keller.

Wer ein Schließfach besitzt, erhält eine Schlüsselkarte, die ihm rund um die Uhr Zutritt zu dem Keller in Trier, aber auch zu seinen Pendants etwa in Köln, Wien oder Washington D.C. verschafft. Denn Trier ist der insgesamt neunte Standort weltweit.

Das Konzept dazu stammt nicht vom Unternehmer Müller, sondern von Christian Ress. Der Besitzer eines Weinguts im Rheingau wurde von seinen Kunden auf die Idee dazu gebracht: „Ich wurde immer wieder damit konfrontiert ob es möglich wäre, den Wein jetzt zu kaufen und dann bis zu einem bestimmten Anlass perfekt einlagern zu lassen“, erinnert er sich. Ress wollte, dass die Menschen dann auch jederzeit Zugang zu ihren Flaschen haben. Und warum sollte der Ort es nicht auch ermöglichen, mit anderen Weinliebhabern in Kontakt zu kommen? Dann müsse er aber auch gewisse „Statusbedürfnisse“ ansprechen, erklärt Ress. Die erste Winebank im Rheingau war geboren. Zwölf Jahre ist das jetzt her.

Daniel Müller hat eng mit Ress zusammengearbeitet, um den Trierer Standort an den Start zu bringen. Ihn hat das Konzept überzeugt „Das Schöne ist, man weiß nie, was passieren wird“, sagt er. Müller erinnert sich an eine Nacht in Wien, in der er auf dem Weg ins Hotel eigentlich nur kurz in der dortigen Winebank Halt machen wollte. Schon von weitem hörte er Operngesang aus dem Keller. „Die hatten gerade eine Vorstellung beendet“, sagt Müller. „Da saß dann aber auch schon nicht mehr jeder Ton“.

In Trier sind bisher etwa 65 von insgesamt mehr als 250 Schließfächern und Kellern vergeben. Etwa drei Viertel der Kunden sind erfahrungsgemäß Unternehmen, aber auch private Weinsammler sind darunter. Sobald es wieder möglich ist, sollen sie alle zu einer offiziellen Eröffnungsfeier zusammenkommen.

Nach zweieinhalb Jahren ist es vollbracht. Christian Ress (links) und Daniel Müller stoßen auf die neue Trierer Winebank an. Foto: Noah Drautzburg