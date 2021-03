Weinkolumne : Wikinger wollen Wein von der Mosel

Kollege Winfried Simon hat vergangene Woche an dieser Stelle völlig zurecht seine Verwunderung über Schweden deutlich gemacht.

Vor allem deutscher Rosé ist bei den Skandinaviern sehr beliebt, wobei über die Hälfte des Weins nicht in der Flasche, sondern „Bag in Box“, also in wasserdichten Kartons verkauft wird. Nun ist der Norden ja auch für seinen Pragmatismus bekannt und außerdem passen in „Bag in Boxes“ mehr als die zierlichen 0,7 Liter unserer Weinflaschen.