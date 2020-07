Weinerlebnis : WeinStattFest: Zusatztermin am 2. August

WeinStattFest: Zusatztermin am 2. August

Trier-Olewig Mit ihrer„Ersatzveranstaltung“ für das abgesagte 72. Weinfest stoßen ein Septett Trierer-Olewiger Winzerbetriebe und der Blesius Garten auf großes Interesse. Ihr WeinStattFest am Samstag, 1. August war binnen kurzer Zeit ausverkauft.

Die zweite exklusive und Coronapräventions-gerechte Weinprobe mit maximal 150 Teilnehmern geht am Sonntag, 2. August, 14.30 Uhr (Einlass ab 14 Uhr) in den Weinbergen am Petrisberg über die Bühne.