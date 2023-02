Weinstand öffnet im März : Triers Weinstandsaison 2023 – Was ändert sich für Winzer und Besucher?

Ab dem 17. März können die Besucher am Trierer Hauptmarkt die Weine von über 70 regionalen Winzern probieren. Foto: TV/Rainer Neubert

Trier Ab dem 17. März ist es endlich wieder soweit: Der Weinstand auf dem Trierer Hauptmarkt startet in die Saison 2023. Es gibt Änderungen für Gäste und Weingüter.

Von Franziska Trampert

An einem sonnigen Frühlingstag auf dem Hauptmarkt stehen und mit Blick auf die Porta ein Gläschen regionalen Wein trinken. Ab Freitag, 17. März, ist das wieder möglich. Denn dann steht der Weinstand wieder in der Trierer Altstadt und lockt zahlreiche Besucher an. Organisiert wird der Stand am Hauptmarkt in jedem Jahr von „Trier Tourismus und Marketing (TTM)“. Vor Ort können die Besucher regionale Weine probieren, die in den Verbandsgemeinden Schweich, Saarburg, Konz, Trier-Land und Ruwer sowie im Stadtbezirk Trier angebaut werden.

Die wichtigsten Änderungen am Weinstand

Für die Besucher ändert sich in diesem Jahr vor allem eins: Sie müssen beim Kauf einer Weinflasche zusätzliches Pfand bezahlen. „Wir haben das Flaschenpfand aus Nachhaltigkeitsgründen und zur Vermeidung von Müll eingeführt“, erklärt TTM-Sprecherin Paula Kolz. Wie hoch der Betrag für das Flaschenpfand genau ausfallen wird, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz klar und könnte sich je nach Winzerbetrieb ändern.

Gleich bleibt dagegen, dass die Besucher ihren Wein auch in dieser Saison nur mit Bargeld bezahlen können. „Die Möglichkeit der Kartenzahlung kann im Weinstand leider nicht angeboten werden.“ Der Grund dafür sei der ständige Wechsel der Winzerbetriebe im Stand über die gesamte Saison hinweg.

Einen komplett neuen Bezahlmodus gibt es hingegen für die Winzerbetriebe. Bisher zahlte jeder Teilnehmer die gleiche Standmiete, was jedoch nicht immer gerecht gewesen sei, wie TTM-Sprecherin Kolz erklärt. „Der erzielte Gewinn der Winzer war immer stark abhängig vom Wetter oder von anderen, gleichzeitig stattfindenden Veranstaltungen in der Innenstadt.“ Um das Bezahlmodell transparenter und fairer zu gestalten, gebe es in diesem Jahr keine feste Standmiete mehr. Stattdessen werde ein bestimmter Prozentsatz des Umsatzes festgelegt, den die Winzer an die TTM abgeben müssen. Bedeutet: Wenn bei schlechtem Wetter weniger Besucher zum Weinstand kommen und die Winzer dadurch weniger verkaufen können, müssen sie deutlich geringere Abgaben an die TTM zahlen.

Weinstand wird in der Saison 2023 umgebaut

Da der Weinstand die Sicht zur Porta Nigra aufgrund des Denkmalschutzes nicht behindern darf, ist er in seinem Aufbau eingeschränkt. Obwohl der Andrang in jedem Jahr sehr groß ist, gebe es deshalb weder vonseiten der Stadt noch vonseiten der TTM Pläne zur Vergrößerung des Weinstandes. Dafür soll sich laut Kolz aber das Innere des Weinstandes in nächster Zeit verändern. Aufgrund der Rückmeldungen der Winzer aus den vergangenen Jahren soll eine Umgestaltung des Innenraums für ein praktischeres Arbeiten während des laufenden Betriebs sorgen. „Der Bewegungsspielraum der Winzer im Stand und die Spülmaschinenkapazität sollen größer werden.“ Außerdem werde die Kühlung komplett erneuert und erweitert. Diese konkreten Umbaumaßnahmen seien zwar in Planung, aber: „Bis wann genau dieser Umbau im Innern vollzogen sein wird, steht noch nicht fest.“

Nachfrage für den Weinstand in Trier hoch

Laut Angaben der TTM-Sprecherin stehen in diesem Jahr 78 verschiedene Winzerbetriebe an 67 Terminen hinter der Theke. Die Weinstand-Saison 2023 endet am 5. November. Damit bleibe die Anzahl an Teilnehmern im Vergleich zum vergangenen Jahr ungefähr gleich. Kolz berichtet aber: „Die Nachfrage steigt. Am liebsten würden alle Winzer am Weinstand Präsenz zeigen.“

Das Bewerbungsverfahren laufe dabei nicht über die TTM, sondern über die jeweiligen Verbandsgemeinden. Wie viele Termine die vergeben können, hänge von der Größe der Anbaugebiete in den Verbandsgemeinden und in der Stadt Trier ab. „Das größte Anbaugebiet erhält dementsprechend auch die meisten Termine“, erläutert Kolz.

Welche Winzerbetriebe an den ersten fünf Terminen im Weinstand ausschenken, steht bereits fest: