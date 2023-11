Beliebter Treffpunkt Letztes Wochenende für den Weinstand in Trier

Warum läuft die Weinstand-Saison nicht noch weiter? Ganz einfach: Bald wird der Weihnachtsmarkt in Trier aufgebaut, der dieses Jahr am Freitag, 24. November, beginnt und bis zum 22. Dezember dauert. Allzu lange dauert es also nicht, bis auf dem Hauptmarkt wieder Wein ausgeschenkt wird – nur dann eben in heißer Form.