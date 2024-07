Auf dem Hauptmarkt Warum ist der Weinstand noch ohne Dach – und gibt es eine Zwischenlösung?

Vor 40 Jahren, da lockte der Trierer Weinstand noch am Pranger in der Brotstraße die Leute zum Wein- und Sekttrinken an. Auch damals stand R.S. schon hinter der Theke. „Damals war der Stand noch aus Holz. Und weggeflogen ist nie etwas“, erzählt der Winzer aus dem Ruwertal, der mit vollem Namen nicht in der Zeitung stehen will.