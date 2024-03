Am 15. März geht’s los 40 Jahre Weinstand Trier: Alle Termine der Saison 2024

Zur Eröffnung der Weinstandsaison 2024 am Freitag, 15. März, um 11 Uhr geben sich die Weinhoheiten die Ehre: die Trierer Weinkönigin Lilian I. und Weinprinzessin Franziska. Dazu werden mehrere städtische Vertreter erwartet. Ein besonderer Gast ist immer Richard Groß, der manchen auch als „Vater“ des Weinstandes bekannt ist. Der ehemalige Landrat des Kreises Trier-Saarburg hatte – so heißt es – 1984 die Idee, in Trier einen Weinstand zu etablieren, nachdem er Ähnliches in anderen Weinregionen gesehen hatte.