Das Weinmobil ist zurück Der Neue ist ein Bekannter: Provisorium ersetzt erneut Trierer Weinstand

Nanu? Der Weinstand auf dem Hauptmarkt sieht ja plötzlich irgendwie anders aus. Stimmt! Anthrazitfarben statt weiß. Und man kann sich als Gast ja wieder unterstellen. Stimmt ebenfalls. Was aber auch stimmt: Der vermeintliche Weinstand ist gar keiner. Seinen Platz hat am frühen Dienstagmorgen ein so genannter Ausschankwagen eingenommen, der für aufmerksame Gäste ein „alter Bekannter“ ist. Er war bereits zu Saisonbeginn im Frühjahr im Einsatz, da der Neubau, der den 40 Jahre alten Ur-Weinstand ersetzt, nicht rechtzeitig fertig geworden war.