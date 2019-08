Feste : Weinstraßenkirmes in Longuich ist die Krönung

Longuich Es gibt nichts Schöneres, als bei Musik und Wein zu feiern. Da sind sich die Longuicher einig.Höhepunkt war die Krönung der neuen Weinkönigin Luisa I.

(red) Das Motto „Wir feiern bei Musik und Wein in Longuich, was kann schöner sein?” war bei der Weinstraßenkirmes in Longuich Programm. Die stimmungsvolle Atmosphäre in der Maximinstraße sowie ein attraktives Programm lockten viele Besucher. Die heimischen Winzer präsentierten Weine und Sekte. Traditionell wurde die amtierende Weinkönigin Lisa I. (Schmitt) vom Ortsbürgermeister Manfred Wagner, Bürgermeisterin Christiane Horsch, Weinhoheiten vieler Nachbargemeinden sowie von Ortsvereinen und Bürgern an ihrem Elternhaus in der Bachstraße abgeholt.