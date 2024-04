Beschwingte Operette Zu Gast im „Weißen Rössl“ – ein gelungener Abend in der Trierer Europahalle (Fotos)

Die überwiegend älteren Besucher treffen zunächst nur tröpfelnd in der Europahalle ein. Umso erstaunlicher der Blick zu Beginn der Aufführung in einen nahezu voll besetzten Saal. Vom ersten Augenblick an nehmen witzige Dialoge spielfreudiger Darsteller, schwungvolle Musik und eine kurzweilige Handlung den Zuschauer gefangen.