Gastronomie : Im Weißhaus wird wieder serviert

Trier-Pallien Das Weißhaus liegt vielen Trierern am Herzen – das belegten seit dem 19. Jahrhundert mehrere Bürgerinitiativen, die klassizistische Villa und ihr Parkgelände für die Öffentlichkeit zu erhalten. 2014 begann allerdings eine rund sechsjährige Phase des Leerstands. Mit der feierlichen Eröffnung der rundum erneuerten „Villa Weißhaus“ wird nun aber wieder an die Tradition der gastronomischen Nutzung des Hauses angeknüpft.

Lange hatte die Stadt als Besitzer einen neuen Pächter für das Weißhaus gesucht. „Viele haben sich gemeldet und sich auch die Villa angesehen. Aber nur zwei hatten letztlich den Mut, ein Konzept vorzulegen“, erinnerte Oberbürgermeister Wolfram Leibe an die mehrjährige Durststrecke. Überzeugend war aus Sicht der Stadt der Vorschlag für ein Restaurant durch das Schillinger Immobilienunternehmen Ifa. In einer Bauphase ab September 2019 wurde diese Idee umgesetzt und insgesamt 1,5 Millionen Euro investiert. „Das hätten wir mit öffentlichen Mitteln nicht hinbekommen“, zollte Leibe dem privatwirtschaftlichen Engagement Anerkennung. Der Trier-Saarburger Landrat Günther Schartz schloss sich an: „Gerade in Corona-Zeiten ist es wichtig, dass Unternehmen aktiv in der Region anpacken.“