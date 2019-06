Gastronomie : Weißhaus Trier: Das Ende der Durststrecke ist in Sicht

Trier/Schillingen Aus der für Sommer angekündigten Wiedereröffnung des Traditionslokals wird nichts. Der neue Termin „Anfang 2020“ scheint aber realistisch.

Auch wenn laut Kalender der Sommer offiziell erst am 21. Juni beginnt: Das Traditionslokal dämmert weiter im Dornröschchenschlaf. Nichts deutet darauf hin, dass hier bald Gäste einkehren können. TV-Anfrage im Rathaus: Was ist Stand der Dinge? Die Antwort gibt der Baudezernent: „Jetzt ist alles auf den Weg gebracht. Der Erbpachtvertrag wurde vor wenigen Tagen unterzeichnet. Alles weitere liegt nun in den Händen des Investors.“ Und warum hat es so lange gedauert? „Es waren noch viele vertragliche Details zu klären. Mehr, als wir ursprünglich gedacht haben“, sagt Ludwig.