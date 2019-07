Gesundheit : Noch keine Lösung für stationäre Behandlung krebskranker Kinder im Mutterhaus

Trier ür die stationäre Versorgung krebskranker Kinder im Trierer Klinikum Mutterhaus gibt es noch keine Lösung. Das teilte das Krankenhaus am Donnerstagabend mit.

„Trotz intensivster Bemühungen des Klinikums Mutterhaus der Borromäerinnen ist es bislang nicht geglückt, Nachfolger für zwei Kinderonkologen zu finden, die Ende März und Ende Juni 2019 das Klinikum verlassen haben“, heißt es in der Mitteilung.

Zwar sei eine Ärztin nun zur Prüfung als Kinderonkologin Anfang August zugelassen, dennoch klaffe eine personelle Lücke in der stationären Versorgung krebskranker Kinder.

Der Gemeinsame Bundesausschuss, der Qualitätsstandards für Krankenhäuser in Deutschland vorgebe, verlange für den Bereich der Kinder-Hämato-Onkologie drei Kinderärzte, die eine spezielle Ausbildung in diesem Teilbereich haben. Über diese Vorgaben könne sich das Klinikum nicht hinwegsetzen. Diese Einschätzung teilten auch das Landesgesundheitsministerium und die Kostenträger in Rheinland-Pfalz.