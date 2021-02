Pandemie : Weitere 13 Infektionen in Trier und im Landkreis Trier-Saarburg

Weitere 13 Infektionen in Trier und im Landkreis Trier-Saarburg

Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Samstag 13 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden, acht aus dem Landkreis und fünf aus der Stadt Trier. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt.

Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen beträgt nun 4972 (1845 in der Stadt Trier und 3127 im Landkreis Trier-Saarburg). Die 7-Tage-Inzidenz liegt nach Mitteilung des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums in der Stadt Trier bei 32,3 sowie im Landkreis bei 46,9 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen pro 100.000 Einwohnern.