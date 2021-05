Statistik : Corona: 23 Neuinfektionen in Trier und Trier-Saarburg – Inzidenz sinkt in der Stadt auf 38,6

Corona: 23 Neuinfektionen in Trier und Trier-Saarburg – Inzidenz sinkt in der Stadt auf 38,6

Eine Mitarbeiterin beklebt in einer Corona-Teststation den Abstrich für einen Coronavirus-Test mit einem Strichcode. Foto: dpa/Robert Michael

Trier/Saarburg Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Dienstag 23 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden – 18 aus dem Landkreis und fünf aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Menschen beträgt nunmehr 6977 (2641 in der Stadt Trier und 4336 im Landkreis Trier-Saarburg).

Auch am Dienstag wurden dem Gesundheitsamt keine weiteren Nachweise von Virus-Mutationen gemeldet, damit bleibt es vorerst bei insgesamt 1314 nachgewiesenen Virus-Mutationen, davon 1202 Mal die „britische“ und 57 Mal die „südafrikanische“ Variante. Weitere 55 Fälle müssen noch genauer differenziert werden.

Die Zahl der aktuell Infizierten liegt bei 426 – 35 weniger als am Montag. Diese verteilen sich wie folgt: 309 im Landkreis und 117 in der Stadt Trier. Zwölf Patienten aus dem Landkreis und der Stadt werden aktuell stationär in fünf Krankenhäusern versorgt.