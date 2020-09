Statistik : Corona: Weitere vier Neuinfektionen in der Stadt Trier und dem Kreis Trier-Saarburg

Trier/Trier-Saarburg Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Montag vier weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden – wie bereits am Wochenende erneut je zwei in der Stadt Trier und im Landkreis Trier-Saarburg.

Somit erhöht sich die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Menschen auf 582 (201 in der Stadt Trier und 381 im Landkreis Trier-Saarburg).

Aktuell gelten 23 Menschen als infiziert, zwölf im Landkreis und elf in der Stadt Trier. Ein Patient befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung.

Die Infektionszahlen verteilen sich im Landkreis Trier-Saarburg unverändert wie folgt auf die Verbandsgemeinden (eine vormals der VG Konz zugeordnete Person hat ihren Wohnsitz in der VG Saarburg-Kell; dies wird heute korrigiert):

VG Hermeskeil: 89; VG Konz: 70; VG Ruwer: 25; VG Saarburg-Kell: 94; VG Schweich: 57; VG Trier-Land: 46.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt bei 5,3 und in der Stadt Trier bei 10,0.