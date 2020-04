Sechster Fall in der Region : Eifelkreis: 89-Jährige stirbt nach Corona-Infektion - Todesfall auch im Landkreis Trier-Saarburg

Trier Nachdem am Morgen ein Todesfall in Verbindung mit dem neuartigen Coronavirus in der Region Trier gemeldet worden war, ist am Dienstag auch eine 89-Jährige im Prümer Krankenhaus gestorben.



Eine 89-Jährige aus dem Eifelkreis ist am Dienstag im Prümer Krankenhaus an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das teilte die Kreisverwaltung am frühen Abend mit. Insgesamt haben sich bisher im Eifelkreis 128 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Davon gelten 38 Personen als genesen.

Ein 79-jähriger Patient aus dem Landkreis Trier-Saarburg ist gestern im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Das teilt die Kreisverwaltung am Dienstagmorgen mit.

Damit gibt es nun sechs Corona-Todesfälle in der Region Trier: ein 65-jähriger Mann aus dem Kreis Trier-Saarburg, der am Wochenende vom 28./29. März den Folgen seiner Erkrankung erlegen war, ein 80-Jähriger aus dem Kreis Trier-Saarburg sowie ein 80-Jähriger aus dem Vulkaneifelkreis, die dieses Wochenende an den Folgen von Covid-19 gestorben sind. Am Montag meldete auch der Eifelkreis Bitburg-Prüm den ersten Todesfall: Dort erlag ein 81-Jähriger dem Virus.