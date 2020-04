Luftfahrt : Selbst die Militärs fliegen seltener

Ein Flugzeug hinterlässt Kondensstreifen am blauen Himmel. Ein derzeit seltener Anblick. Foto: dpa/Federico Gambarini

Trier Nicht nur in den Geschäften Triers oder den sonst so lauten Hauptverkehrsstraßen ist es stiller geworden. Auch am Himmel ist Ruhe eingekehrt. Da fallen abendliche und nächtliche Überflüge noch mehr auf.

Gestrichen, gestrichen, gestrichen. Wer derzeit vom Findel aus in die weite Welt fliegen will, der hat das Nachsehen. Und nachdem Anbieter Ryanair seine Jets ebenfalls am Boden lässt, ist nahezu friedliche Stille am Himmel eingekehrt. Und trotzdem rumort es allabendlich am Himmel über Trier. Woher kommt das?

Im sozialen Netzwerk Facebook sind immer wieder Mutmaßungen laut geworden, dass Maschinen über der Stadt fliegen, die auf dem Findel unweit von Luxemburg-Stadt starten oder landen. Möglicherweise, so die Vermutung, sind die Flugrouten so verändert worden, dass beispielsweise die Porta überflogen wird.

Das sagt die Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) Nach Auskunft von Christian Hoppe, Leiter der Unternehmenskommunikation der DFS, sind die auf den Findel anfliegenden Maschinen 1800 und 2400 Meter hoch. Meist schwebten die Jets nördlich ihrem Ziel entgegen. Einige auch westlich. Nur vereinzelt komme es zu direkten Überflügen (siehe Grafik). „Diese Art der Anflugführung hat sich nicht verändert und wird seit vielen Jahren in dieser Form angewendet“, sagt Hoppe.

Ebenfalls keine Veränderung gibt es laut Flugsicherung bei den Starts. „Nach dem Abheben in die Hauptstartrichtung Südwest kommt es im Bereich Trier zu Überflügen in Flughöhen zwischen 3,6 und sechs Kilometern.“

Lesen Sie auch Lärm : Mindestflughöhe für Militär-Jets über Trier korrigiert

Das sagt das luxemburgische Transportministerium Sprecherin Dany Frank verweist darauf, dass es zwischen 23 Uhr am Abend und 6 Uhr ein Nachtflugverbot gebe. Das bedeutet jedoch nicht, dass es keine Starts und Landungen gibt. Im Februar 2020 sind es 131 gewesen. Neuere Zahlen liegen noch nicht vor. Doch Frank geht davon aus, dass die Zahl für den aktuellen Monat rapide nach unten gehen wird. Die Auswertung für den Vormonat zeigt zudem, dass Cargolux und Luxair die Fluggesellschaften sind, die in der Zeit des Flugverbots Maschinen landen und starten lassen.

Der militärische Flugbetrieb Trotz der Aussagen des luxemburgischen Transportministeriums über den Rückgang der Flüge, sind beispielsweise in den Abendstunden gegen 19.30 Uhr immer wieder Flugzeuge zu hören. Schaut man sich beispielsweise auf der Seite www.Flightradar24.com im Internet die Region Trier an, so werden dort keine Jets angezeigt. Der Grund ist einfach. Militärmaschinen werden bei diesem Angebot nicht angezeigt.

Dass nicht nur in den Abendstunden und teilweise auch nachts Maschinen in Spangdahlem starten und landen, ist kein Geheimnis. Günther Schneider, der sich seit vielen Jahren mit der Airbase beschäftigt, hat aufgrund der Nähe seines Hauses zum Flugplatz so etwas wie einen Logenplatz. Er bestätigt, dass derzeit dort auch abends und nachts besonders häufig geflogen wird. Und es gibt einen weiteren Hinweis. Eine Messstation in der Eifelgemeinde, die Umgebungsgeräusche aufnimmt und die auch für die Abend- und Nachtstunden immer wieder deutliche Ausschläge zeigt.

Wer es noch genauer mag, der sollte auf die Seite tar1090.adsbexchange.com im Netz schauen. Darauf weist Holger Marzen hin, der sich in der Bürgerinitiative gegen Fluglärm, Bodenlärm und Umweltverschmutzung (BI) engagiert. Die Gruppe veröffentlicht auf ihrer Internetseite fluglaerm.saarland unter anderem eine Liste von Nachtflügen in der Region. Marzen bestätigt, dass es ruhiger geworden ist. Er macht in diesem Zusammenhang deutlich, dass nicht nur die US-Airforce oder die Bundesluftwaffe im Luftraum über dem Hochwald üben, sondern auch oft Jets anderer Nato-Staaten. Dieser Übungsraum wird auch als Tra Lauter bezeichnet.

Weniger Flüge Der militärische Fluglärm war der FDP-Fraktion im Stadtrat und ist auch dem Trierer SPD-Landtagsabgeordneten Sven Teuber ein Dorn im Auge. Auf eine Anfrage hin hatte Dezernent Thomas Schmitt im Stadtrat mitgeteilt, dass es keinen Tiefflugbetrieb durch Kampfflugzeuge, also Flüge unterhalb einer Höhe von 600 Metern, gebe. Die Stadt sei durch Überflüge „nur marginal betroffen“.

Teuber hat sich nun an das zuständige Luftfahrtamt der Bundeswehr gewandt. Als Antwort teilt die Behörde mit, dass in der kommenden Zeit weniger geflogen werde. Bislang galt die Regelung, dass der Flugbetrieb innerhalb des Tra Lauter außer an gesetzlichen Feiertagen, von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 bis 23.30 Uhr und am Freitag von 8 bis 17 Uhr zulässig ist. In den Sommermonaten Mai bis September galt zudem eine beschränkte Nutzungsdauer bis 21 Uhr.

Die Karte zeigt die Flugbahnen von Jets über Trier und dem Trierer Land. Foto: DFS Deutsche Flugsicherung GmbH