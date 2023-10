Experten und Hersteller aus der Region antworten Glas, PET, Karton oder Dose? Welche Getränkeverpackung ist fürs Klima am besten?

Bitburg/Gerolstein/Schwollen · Nachhaltigkeit wird auch beim Trinken immer wichtiger. Doch zu welcher Flasche sollte man greifen? Wir haben Getränkehersteller in der Region und eine Expertin gefragt. Sie erklärt auch, was die Produzenten in Zukunft verbessern können.

23.10.2023, 15:00 Uhr

Foto: pa/obs/Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM)/Idm

Von Samuel Cartelli

Der umweltbewusste Verbraucher steht vor der Getränkeabteilung des Supermarkts. Seinen Sprudel kauft er normalerweise in der Mehrweg-Glasflasche. Das sei am besten für die Umwelt, denkt er. Er greift zur Marke des Vertrauens und überlegt. „Wo gehen die zurückgegebenen Kästen und Flaschen hin? Müssen sie weite Wege mit einem LKW zurücklegen? Wären Einweg-Plastikflaschen dann sogar besser?“