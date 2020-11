Pandemie : Welche Hausärzte in Trier Corona-Tests anbieten und wo die Stadt ein neues Testzentrum plant

Foto: bernd Wientjes/Bernd Wientjes

Trier Einige Hausärzte in Trier bieten nun Corona-Tests an. Die Stadt plant indessen ein neues Testzentrum, nachdem das am Markusberg geschlossen wurde. Was Sie bei einem Infektionsverdacht tun sollten und wo Sie hinkönnen.

Die derzeitige Regelung für Menschen mit Erkältungsbeschwerden oder Personen, die fürchten sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, lautet: Sie sollten nicht direkt zu ihrem Hausarzt / ihrer Hausärztin in die Sprechstunde gehen. Stattdessen sollten sie sich zunächst telefonisch bei ihrer Hausarztpraxis melden, um das Vorgehen zu besprechen. Falls es in ihrer Hausarztpraxis keine Infekt-Sprechstunde gibt und keine Corona-Abstriche gemacht werden können, können die Bürgerinnen und Bürger sich auch an die unten genannten Praxen wenden.

Außerhalb der Sprechzeiten und am Wochenende können sie auch den ärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen unter der Nummer 116 117 oder unter 0800 99 00 400. Für Hör- und Sprachgeschädigte hält der ärztliche Bereitschaftsdienst ein Fax-Formular bereit.

Folgende Hausärzte und Hausärztinnen in Trier bieten bereits heute schon eine „Infekt-Sprechstunde“ an und machen auch Tests auf Coronavirus-Infektionen bei Personen, die nicht ihre Patientinnen und Patienten sind:

Praxis Martina Müller; Saarstr. 31; 0651/45333

Praxis Dr. Dominik Schneider und Dr. Thomas Böck, Ehranger Str. 156; 0651/69871

Praxis Dr. Matthias Lazzaro und Dr. Martina Hausen-Benk, Biewerer Str. 217, 0651/9960608

Praxis Dr. Monika Kölsch und Dr. Christophe Walentiny, Kutzbachstr. 15, 0651/28033

Praxis Dr. med. Reinhard Schröder, Kaiserstraße 8A, 0651/42985

Praxis Dres. med. Parth & Gutmann-Feisthauer, Unter dem Dostler 2, 0651/9679100

Praxis Susanne & Gregor Babel, Olewiger Strasse 111, 0651/938320

Praxis Dr. med. Michael Collet, Eurener Str. 10, 0651/9989797

Praxis Dr. Michael Goldbecker, Kyllstraße 55, 0651/61770

Praxis Dr. Gradel und Dr. Meier-Gerwig, An der Ehranger Mühle 3, 0651/968500

Testmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche:

Dr. Simone Bäumler, Paulinstrasse 61, 0651/25352

Dr. med. Angela Henke Kinder- u. Jugendärztin, Katharinenufer 9, 0651/9940994

Neues Testzentrum im Messepark:

Die Stadt Trier bereitet präventiv eine erneute Öffnung eines Corona-Testzentrums im Messepark vor, um für die Menschen in Trier ab Mitte November auch am Wochenende während der Schließung der Arztpraxen eine zusätzliche Anlaufstelle für Menschen mit Erkältungssymptomen anbieten zu können. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt.

Das Vorhaben sei am Donnerstagabend im „Corona-Stab Stadt Trier“ intensiv beraten worden. Vor wenigen Tagen ist das Testzentrum auf dem Markusberg geschlossen worden und daher gibt es im Augenblick kein zusätzliches Angebot am Wochenende. Damit sei dann die Stadt Trier dafür gewappnet, um situativ agieren zu können. Unter der Woche sind die Test-Angebote derzeit durch zahlreiche mitwirkende Hausärzte abgedeckt, so die Experteneinschätzung aus dem medizinischen Bereich.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Ordnungsdezernent Thomas Schmitt begründen die mögliche Notwendigkeit eines zentralen Testzentrums mit nach wie vor stark ansteigenden Corona-Fallzahlen trotz der derzeitigen Maßnahmen. Leibe: „Wahrscheinlich wird es leider doch noch einige Zeit dauern, bis die von Bund und Ländern angeordneten Kontaktreduzierungen tatsächlich bundesweit Wirkung zeigen und die Neu-Infektionszahlen sich stabilisieren oder wieder sinken. Daher wollen wir auf möglicherweise weiter ansteigende Fallzahlen vorbereitet sein und für die Bürgerinnen und Bürger eine einfache, sichere und schnelle Testgelegenheit schaffen, wenn dies notwendig sein wird.“