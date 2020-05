Kostenpflichtiger Inhalt: Coronavirus : Welche Spielplätze Trier am Sonntag öffnet

Foto: TV/Andrea Weber

Exklusiv Trier Erst in der kommenden Woche dürfen Kinder wieder an allen Orten toben. Wo die Kleinsten bereits am Sonntag die Rutschen und Klettergerüste nutzen dürfen, teilte die Stadt auf Volksfreund-Anfrage mit.

Rheinland-Pfalz erlaubt ab Sonntag wieder, Spielplätze zu öffnen. Kommunen dürfen aber selbst entscheiden, ob sie Spielraum für Kinder noch geschlossen halten, wenn Gründe dagegen sprechen, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz. Viele Kommunen warten ein paar Tage länger, bis sie alle Spielplätze öffnen, zumal ihnen erst am Freitag eine Verordnung des Landes vorlag. Auch die Stadt Trier gibt am Sonntag nur wenige Spielplätze frei. Das sagte Michael Schmitz, Sprecher der Stadt, auf Volksfreund-Anfrage.

Das Amt StadtGrün mache den Zugang am Sonntag möglich in der Stadtmitte zu den beiden Spielplätzen im Palastgarten, im Trierer Süden zu den Spielplätzen am Mattheiser Weiher und in der Treverer Straße sowie im Trierer Norden zu den Spielplätzen im Nells Park und im Beutelweg.

Abstandsregeln gelten auch dort. „An den Spielplätzen werden die Absperrbänder entfernt und Beschilderungen mit Abstandshinweisen aufgehängt“, sagt Schmitz. Die Eltern seien angehalten, dafür zu sorgen, dass Kinder, die nicht aus der gleichen Familie kommen, auch zwischen Rutsche und Klettergerüst auf Abstand bleiben. Bau- und Umweltdezernent Andreas Ludwig bittet in Richtung der Eltern: „Nutzen Sie diese wieder gewonnene Freiheit, aber gehen Sie bitte respektvoll und rücksichtsvoll miteinander um.“