Architektenwettbewerb : Wellen bekommt eine neue Dorf-Mitte: So sieht der Siegerplan für Bürgerhaus, Dorfplatz und Kindergarten aus

So soll das neue Bürgerhaus in Wellen aussehen. Der Plan bindet bestehende Architektur mit ein. Grafik: mt2 ARCHITEKTEN I STADTPLANER Foto: Boie Jürgen/mt2 Architekten/Stadtplaner

Wellen Ein Architektenwettbewerb sollte innovative Lösungen für den Komplex Bürgerhaus/Dorfplatz in Wellen bringen – und in der Tat lagen am Ende 21 Entwürfe zur Begutachtung durch eine hochkarätig besetzte Jury vor.