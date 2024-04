Porträt der Ortsgemeinde Welschbillig: Ein Schauplatz der Gegensätze

Pfarrkirche St. Petrus: Die mächtige Pfarrkirche mit weit aufragendem Westturm wurde 1889 bis 1895 auf dem Gelände der ehemaligen Burg nach den Plänen des Trierer Dombaumeisters Reinhold Wirtz als dreischiffige Basilika errichtet. Etwa zur selben Zeit entstanden nach dessen Plänen ebenfalls die Kirchen in Trierweiler, Meckel und Speicher. Aus der früheren Welschbilliger Kirche wurden die ersten Glocken und der Taufstein übernommen und 1908 ein neues vierstimmiges Geläut eingeweiht, das nach wenigen Jahren im 1. Weltkrieg beschlagnahmt wurde. 1920 schaffte die Pfarrei drei neue Glocken an, von denen die beiden größeren 1942 abermals zu Kriegszwecken eingezogen wurden. Am 27. Mai 1951 konnten vier neue Glocken feierlich geweiht werden, deren Tonreihenfolge einem in der Kirchenmusik typischen Moll-Dreiklang entspricht. St. Petrus zählt zu den wertvollsten Kirchen der Neugotik im Bistum Trier und wurde in den 1970er Jahren aufwändig renoviert.

Foto: Thomas Konder