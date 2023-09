Schwerwiegende Diagnose Mit Humor gegen den Tumor: So lebt ein Welschbilliger mit Krebs

Im Frühjahr klagte Johannes Olk häufiger über Kopfschmerzen. „Die Ärzte sagten, das liege an den Antidepressiva, die er damals genommen hat“, erinnert sich seine Freundin. Als er in der Nacht zum 12. April einen heftigen Krampfanfall bekommt, ist jedoch klar: Das sind keine Nebenwirkungen von den Medikamenten. „Er ist wie geschlafwandelt und konnte sich am nächsten Morgen an nichts mehr erinnern“, erzählt Ines. Er habe zunächst gedacht, er habe Gürtelrose, wegen der Verletzungen, die er sich bei der Krampfattacke zugezogen hatte. „Gürtelrose in dem Alter kam ihm aber schon merkwürdig vor, deswegen ist er zum Arzt gegangen“, sagt seine Partnerin.