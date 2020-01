Vortrag : Weltberge neu entdecken

Foto: dpa/Johann Groder

Trier (red) In seinem akutellen Vortrag „Weltberge – die 4. Dimension“ zeigt der Bergsteiger Reinhold Messner am Montag, 20. Januar, um 20 Uhr in der Europahalle Trier 13 ausgewählte Weltberge auf bis dato unbekannte Art und Weise.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red