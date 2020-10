Solidarität : Sie zeigen, was es heißt, ein Weltbürger zu sein

Sie zeigen, was es heißt, ein Weltbürger zu sein

Auch das Team der Lokalen Agenda 21 Trier präsentierte seine Arbeit beim Weltbürgertag auf dem Trierer Viehmarktplatz. Quizfragen am Nachhaltigkeits-Glücksrad erfreuten sich beim Publikum großer Beliebtheit. Foto: Lokale Agenda 21 Trier/Lokale Agenda 21

Trier Beim Weltbürgertag der Lokalen Agenda 21 stellten Trierer Vereine ihre Arbeit für eine nachhaltige Zukunft auf dem Viehmarktplatz vor.

Für gewöhnlich ist es ein fester Termin im Trierer Veranstaltungskalender: Bereits seit mehr als einem Jahrzehnt findet jährlich das Weltbürgerfrühstück der Lokalen Agenda 21 im Herzen der Stadt statt – ganz im Zeichen von multikulturellem Austausch und dem Zusammenbringen vieler verschiedener Gruppen aus der Nachhaltigkeitsarbeit in Trier und der Region. Dieses Jahr ist alles anders und auch das Weltbürgerfrühstück musste im Frühjahr die Segel streichen.

Zu diesem Anlass stellten etwa zehn Gruppen und Vereine aus Trier an Informationsständen auf dem Viehmarktplatz ihre Arbeit für eine nachhaltige Zukunft vor. Darunter fanden sich neben der Lokalen Agenda selbst etwa auch der Verein „Für ein buntes Trier – gemeinsam gegen Rechts”, die Refugee Law Clinic (RLC) oder auch die Geflüchtetenarbeit im Bistum Trier der Caritas.

„Wir freuen uns riesig darüber, dass die Gruppen und Besucher allen Widrigkeiten getrotzt haben und hier auf dem Viehmarkt erschienen sind“, so Sabine Mock, Bildungsreferentin bei der Lokalen Agenda und Mitinitiatorin des Weltbürgerfrühstücks. „Gemeinsam zeigen wir, wie groß das Engagement der verschiedenen Gruppen für eine nachhaltige Zukunft hier in Trier ist – und was es bedeutet, Weltbürger zu sein“.