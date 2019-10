Konzert : Weltklassik am Klavier

Foto: San Jin Jung

Schweich Der Verein Kultur in Schweich startet in Kooperation mit „Weltklassik am Klavier!“ mit einer Klavierreihe. Zur Premiere am Samstag, 5. Oktober, um 17 Uhr gastiert die renommierte Konzertpianistin Yu Mi Lee in der Alten Synagoge Schweich.

