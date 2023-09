Wird wieder eingerüstet Das war’s dann schon wieder mit der freien Sicht auf die Kaiserthermen: Was dort geplant ist

Eine ganze Schulklasse weiß an diesem Morgen nicht weiter. „Wie kommen wir zum Amphitheater“, fragt die Lehrerin einen Passanten in der Nähe der Absperrung am Fußgänger- und Radweg, der früher entlang der Kaiserstraße Richtung Weimarer Allee führte. Seit Jahren darf der Weg nicht genutzt werden, da Steine von den Mauern der Kaiserthermen auf den Weg zu fallen drohen.