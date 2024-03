Für alle nicht Pur-Trinker Weltkulturerbe Viez: Auf die Mischung kommt es an

Knapp daneben ist auch daneben. Vor einigen Tagen berichtete ein Moderator des Senders SWR3 davon, dass Viez ein mittelfränkisches Getränk sei, das nun in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden sei. Das habe die deutsche Unesco-Kommission bekanntgegeben. Die Trierer Viez-Bruderschaft hatte 2021 einen entsprechenden Antrag eingereicht. Das mit dem Welterbe und der Viezbruderschaft stimmt. Nur bei Mittelfranken lag der Radiomann etwas daneben. Denn der Viez kommt nicht aus Mittelfranken (Region um Nürnberg), sondern aus der Region Moselfranken. Gemeint ist die Region, die das Moseltal, die Südeifel und den Saargau umfasst. Dort spricht man so wie im nördlichen Lothringen und Teilen des Hunsrücks moselfränkische Dialekte. In Luxemburg ist aus dem Moselfränkischen eine international anerkannte Sprache geworden.