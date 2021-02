Handel : Weltladen Föhren zeigt Solidarität

Föhren Rund 900 Weltläden in Deutschland beteiligten sich an der Aktion #fairwertsteuer und zeigen sich in der Corona-Krise solidarisch. Die Mehrwertsteuersenkung im zweiten Halbjahr 2020 wurde nicht an die Kunden weitergegeben, sondern an Fair-Handels-Produzenten im globalen Süden.