Mertert-Wasserbillig Europafeiertag in Luxemburg. Doch zur Freude besteht dort nur begrenzt Anlass. Und auch Vertreter aus Deutschland haben in Wasserbillig ihrem Unmut und Unverständnis Luft gemacht.

Es ist keine Feier wie in den vergangenen Jahren. Das liegt unter anderem an der Corona-Pandemie. Um diese einzudämmen, sind größere Versammlungen derzeit verboten. Die Teilnehmer haben sich wie beispielsweise auch in Grevenmacher oder Wormeldange eher zufällig getroffen. Gesprochen wird bei der Feier Deutsch. Das ist bei solchen Veranstaltungen eher unüblich und geschieht mit Rücksicht auf die Gäste. Denn aus Deutschland sind unter anderem Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe, Michael Holstein als Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Trier-Land und auch der Langsurer Ortsbürgermeister Reinhold Thiel über die Grenzbrücke gekommen. Zu Fuß und ausgestattet mit einer Bescheinigung, die der Wasserbilliger Bürgermeister Jérôme Laurent ausgestellt hat. Denn einfach so über die Grenze wechseln darf derzeit eigentlich niemand. Wer hätte sich das vor ein paar Wochen vorstellen können?

Während der Musikverein Wasserbillig – in gebotenem Abstand und breit aufgestellt – zum Abschluss des offiziellen Teils, bei dem die Europafahne wieder auf ihre normale Postion gehievt worden ist, noch einmal die Ode an die Freude intoniert, macht die Fähre Sankta Maria 2 mit ihrem Signalhorn lautstark auf sich aufmerksam. Der Fährbetrieb ruht derzeit wegen der Grenzschließung. Doch trotzdem dreht das Schiff auf der Mosel Pirouetten. In Wasserbillig anlegen darf die Fähre nicht. Trotzdem sind Passagiere an Bord. Sie halten Europafahnen hoch. Ein Mann hat ein Plakat dabei. In Anlehnung an das Ronald-Reagan-Zitat “Tear down this wall!” (Reißen Sie diese Mauer nieder!) ist darauf zu lesen „Ms Dreyer, Mr Seahofer. Please open the border.“ (Frau Dreyer, Herr Seehofer. Bitte öffnen Sie die Grenze.)