ADFC-Umfrage Durchgefallen: Warum Radfahrer sehr unzufrieden mit Trier sind (Update)

Update | Trier · 267 Menschen haben am ADFC-Fahrradklimatest für Trier teilgenommen. Ihr Urteil zur Velo-Freundlichkeit der Stadt fällt dabei fatal aus. Die Gesamtnote: 4,32 – durchgefallen. Was die Teilnehmer trotzdem loben, was sie besonders bemängeln und wie die Stadt Trier reagiert.

25.04.2023, 14:43 Uhr

Piktogramme wie hier in der Weberbach sollen Radfahrern das Leben in Trier leichter machen. Foto: Archiv/Harald Jansen Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Harald Jansen

Trier kommt in Sachen Radfahrer-Freundlichkeit nicht voran. Das legt das Ergebnis des aktuellen Fahrradklimatests des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) nahe. Das Urteil der 267 Teilnehmer aus Trier über Sicherheitsgefühl, Verkehrsinfrastruktur, Komfort beim Radfahren, Förderung des Radverkehrs und andere Punkte rund ums Velo ist weitestgehend vernichtend.