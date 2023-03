Innenstadttouren mit Bürgern Weniger Autos, schönere Parks, Treffpunkt für Jugendliche: Das wünschen sich Trierer Bürger

Für die Weiterentwicklung und Aufwertung der Trierer Innenstadt steht in den nächsten Jahren Fördergeld in zweistelliger Millionenhöhe bereit. Zunächst muss die Stadt hierfür ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (Isek) erstellen und beteiligt an diesem Prozess die Bürgerinnen und Bürger, die in der City wohnen, arbeiten und unterwegs sind.