Stadt Trier kontrolliert Bäume Eichenprozessionsspinner: So steht es um die Population der gefährlichen Raupen in diesem Jahr

Bernd Gesellchen, der aktuell 400 bis 500 Eichen kontrolliert, geht von einer geringeren Population in diesem Jahr aus. Als Gründe sieht er das relativ kühle Wetter und den vielen Regen in den vergangenen Wochen und vor allem die mittlerweile 2000 Nistkästen für Meisen, die StadtGrün in der gesamten Stadt an Bäumen aufgehängt hat. Denn Meisen fressen die Raupen des Eichenprozessionsspinners mit Vorliebe. „Seit wir vor drei Jahren damit angefangen haben, die Nistkästen aufzuhängen, verzeichnen wir einen Rückgang von rund 80 Prozent beim Eichenprozessionsspinner“, informiert Gesellchen. Eine Lösung, die sich mittlerweile auch andere Kommunen abgeschaut haben.