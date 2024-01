Mehr Sicherheit für Trier Erst Poller für den Hauptmarkt, dann kommt der Ring um die Fußgängerzone

Mehr Sicherheit für die Menschen, die in der Fußgängerzone unterwegs sind. Das ist Ziel des Pollerkonzepts Trier, das nach der tödlichen Amokfahrt vom 1. Dezember 2020 entwickelt wurde. Die Idee: eine Innenstadt mit zehn individuell mit Hochsicherheitspollern absperrbaren Bereichen. Der Aufwand: enorm und teuer. Denn die Zu- und Abfahrt in die Fußgängerzone soll nach dem noch geltenden urbanen Sicherheitskonzept an insgesamt 40 Stellen reguliert werden. 24 Bereiche mit versenkbaren Pollern, elf mit festmontierten Sperren sowie fünf demontierbare Pollerlinien sollen das ermöglichen.