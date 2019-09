Trierweiler/Newel: Wenn der Nachhauseweg sehr lange dauert

Trierweiler/Newel Mehr als 150 Schüler aus dem Raum Trierweiler/Newel besuchen Schulen in Trier-Ehrang und Schweich. Es gibt nun Ärger wegen der Busfahrten. Und eine gute Nachricht.

Worum geht es? Schüler aus der Verbandsgemeinde (VG) Trier-Land haben es schwer. Da es in der VG keine weiterführende Schule gibt, sind sie hauptsächlich darauf angewiesen, entweder in Trier oder in Schweich einen Platz zu ergattern. Der Weg mit dem Bus aus Trierweiler, Ralingen, Aach und Newel führt jedoch nicht auf direktem Weg vom Schulort zum Heimatort. Stattdessen treffen sich die in Schweich und Ehrang losfahrenden Busse an einer Haltestelle im Sirzenicher Industriegebiet. Dort steigt ein Teil der mehr als 150 Schüler aus den Klassenstufen 5 bis 10 um. Denn ein Bus fährt nachmittags in die Orte rechts der Bundesstraße 51, der andere in die Orte links der Bundesstraße. Die Zahl der mitfahrenden Oberstufenschüler ist übrigens der Kreisverwaltung Trier-Saarburg nicht bekannt, da diese nach eigener Aussage nicht erfasst werden.