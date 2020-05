Kostenpflichtiger Inhalt: Tourismus : Wenn die Kreuzfahrtschiffe wieder fahren, will Trier gerüstet sein

So könnte die neue Anlegestelle für Flusskreuzfahrtschiffe in Trier-Nord aussehen. Foto: Stadtwerke Trier

Trier Von Flusstourismus auf Mosel und Saar ist derzeit zwar nichts zu entdecken. Doch die Pläne für zwei klimaschonende Anlegestellen schreiten voran.

Das östliche Moselufer zwischen Kaiser-Wilhelm-Brücke und Verteilerkreis Trier-Nord verändert sein Gesicht. Der zweite Abschnitt der Erneuerung des Hochwasserschutzes ist in vollem Gang (TV vom Montag), die Renaturierung vor dem Freibad ist fertig und hat ihre erste Bewährungsprobe bei den erhöhten Pegeln der Mosel im Winter bereits bestanden. Weitergehen wird die Bautätigkeit in nördlicher Richtung, wo die Stadtwerke Trier (SWT) in Abstimmung mit der Verwaltung und dem Stadtrat zwei neue Anlegestellen für Flusskreuzfahrtschiffe bauen werden. „Wir bereiten derzeit den Bauantrag vor und rechnen mit der Genehmigung bis spätestens Ende des Jahres“, sagt SWT-Sprecher Carsten Grasmück.

Ungeachtet des momentanen Stillstands im Flusstourismus soll an den Plänen für die 2,5 Millionen teure Investition festgehalten werden. „Die Bauarbeiten könnten im Frühjahr 2021 starten. Läuft alles nach Plan, könnten die beiden Anlieger im Laufe des kommenden Jahres fertig sein.“

Info Hoffnung auf eine Wiederkehr des Booms Foto: Winfried Simon (sim) Zwar hat die Corona-Krise auch den Tourismus auf den Flüssen Europas jäh gestoppt. An einer Wiederbelebung nach dem Ende der Beschränkungen zweifelt die Branche aber nicht. Insgesamt gab es in Europa 2017 etwa 1,42 Millionen Flusskreuzfahrt-Passagiere, jeder davon hat durchschnittlich 1065 Euro für seine Reise ausgegeben. Laut einer Studie, die auf dem Internetportal statista.com veröffentlicht ist, wurden 2018 im deutschen Markt durch Flusskreuzfahrten mehr als 590 Millionen Euro umgesetzt. Im gleichen Zeitraum haben rund 496 300 deutsche Passagiere eine Flusskreuzfahrt unternommen, Tendenz steigend. Laut dem Branchenverband IG River Cruise war das ein Plus von 5,5 Prozent im Vergleich zu 2017. Deutsche Passagiere verbrachten 2018 mehr als 3,5 Millionen Nächte an Bord von Flusskreuzfahrtschiffen. Trier will auch durch die Bettensteuer verdienen, die auf solchen Hotelschiffen fällig ist.

Maximal vier der bis zu 135 Meter langen Hotelschiffe sollen gleichzeitig festmachen können. Unter anderem die klimaschonende Energie- und Wasserversorgung soll dann durch die Stadtwerke erfolgen, die nach dem Bau die neue Anlage auch betreiben werden. Der Dauerbetrieb der Schiffsgeneratoren soll in jedem Fall vermieden werden. „Zudem wird es ein energiesparendes Leuchtenkonzept inklusive SWT City WLan sowie eine schnelle und nachhaltige Mobilitätsanbindung für die Gäste an die Innenstadt geben“, verspricht Grasmück.

Die fünf vorhandenen Anlegestellen für Hotelschiffe am Zurlaubener Ufer befinden sich in privater Hand und reichen in normalen Jahren nicht mehr aus, um alle Anfragen positiv zu beantworten. Jede Dritte, so die Schätzung der Betreiber, muss abgelehnt werden. Die Schiffe machen dann in Konz, Saarburg, Schweich, Riol oder noch weiter flussabwärts fest. Dort lassen die Fahrgäste dann auch zumindest einen Teil ihres Tagesbudgets (siehe Info).

„Trier soll so noch mehr vom Flusskreuzfahrttourismus profitieren“, fordert deshalb Dezernent Thomas Schmitt. Denn jeder zusätzliche Kreuzfahrttourist verspricht zusätzliche Einnahmen durch die Bettensteuer in die Stadtkasse. Für Gastronomie, Einzelhandel und Tourismus gelten die in der Regel wohlhabenden Gäste von Hotelschiffen als wichtige Kunden.

„Der Flusstourismus ist ein klares Segment für den touristischen Betrieb der Stadt Trier“, sagt TTM-Chef Norbert Käthler. Der Geschäftsführer der Trier Tourismus und Marketing GmbH verweist auf eine aktuelle Studie des Kompetenzzentrums des Bundes. „Darin wird davon ausgegangen, dass wir touristisch zwischen 2021 und 2023 wieder den Normalbetrieb auf dem Niveau des Jahres 2019 erreichen werden.“ Vielleicht werde sich auch im Tourismus einiges ändern. Was genau, sei aber noch nicht abzusehen.

Käthler glaubt an die Zukunft des Flusstourismus und ein Fortschreiten der bislang positiven Entwicklung. Demnach entfielen im vergangenen Jahr 1700 der insgesamt 10 000 Gruppenführungen der TTM, also mehr als 15 Prozent, auf Buchungen aus dem Bereich Flusskreuzfahrten. „Wenn man den Tourismus als Wirtschaftsfaktor ernst nimmt und weiterentwickeln will, dann macht der Bau der zusätzlichen Schiffsanleger Sinn.“

Hotelschiffe wie dieses waren vor der Corona-Krise bei Urlaubern zunehmend beliebt. Experten glauben, dass der Flusstourismus spätestens 2023 wieder einen ähnlichen Umfang wie 2019 erreichen wird. Foto: Winfried Simon (sim)