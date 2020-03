Porträt : Wenn Kochen ins Herz trifft

Trier Jürgen Schaefer kocht im Treffpunkt am Weidengraben für Senioren, die sonst alleine sind – zumindest, wenn nicht gerade die Corona-Krise das Land lahmlegt. Bei dem Angebot geht es um viel mehr als nur um Essen.

Wer über Jürgen Schaefer redet, der redet auch über seine Frau Brigitte – die beiden sind seit mehr als 50 Jahren ein Team. Auch sein Ehrenamt beim Mittagstisch des Treffpunkts am Weidengraben (TAW) ist eine Gemeinschaftsleistung. Zwar steht Schäfer an diesem Mittwoch alleine in der Küche, doch am Vorabend gab es ein gemeinsames Kartoffelschälen, während im Fernseher das perfekte Promi-Dinner lief.