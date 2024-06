Gefährlicher Alkoholkonsum Expertin warnt: 80 Prozent der werdenden Mütter trinken Alkohol in der Schwangerschaft

Es ist eine Zahl, die erschreckt: 80 Prozent der Schwangeren in Deutschland trinken innerhalb der Schwangerschaft ein- oder mehrmals Alkohol – das sagt Ulrike Mai. Die Psychologin arbeitet für BINE, das Beratungs- und Informationsnetzwerk für FASD in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. FASD, die Fetale Alkoholspektrumstörung – auf Englisch Fetal Alcohol Spectrum Disorder – wird als Oberbegriff für die Schädigungen eines Menschen verwendet, die pränatal, also vor der Geburt, durch Alkoholkonsum der Mutter während der Schwangerschaft entstehen. Natürlich bedeute es nicht zwangsläufig, sobald eine Schwangere mal Alkohol trinke, dass ihr Kind später an FASD leide – aber: Wissenschaftlich belastbar, so Ulrike Mai, werde derzeit damit gerechnet, dass es in Deutschland aktuell rund 1,5 Millionen Menschen mit FASD gebe. „Das sind 12.000 bis 14.000 Neugeburten pro Jahr bundesweit, rund 700 pro Jahr in Rheinland-Pfalz.“ Menschen mit FASD seien nicht zwingend körperlich oder geistig schwer behindert, sie alle hätten allerdings sehr typische Probleme im Alltag aufgrund eines Hirnschadens.