Corona-Krise in der Region : Wenn Opa plötzlich per Video telefoniert – So gehen Menschen mit den Corona-Beschränkungen um

Wie in vielen Seniorenheimen wird auch in St. Martin in Schweich Senioren zum Skypen ein Tablet oder ein Laptop bereitgestellt, damit sie per Videotelefonie mit Angehörigen in Kontakt treten können. Foto: TV/Seniorenresidenz S. Martin/Alyssa März

Trier/Schweich Besuchsverbot in Krankenhäusern und Altenheimen: Wie Angehörige mit Patienten und Bewohnern Kontakt halten können und wann Ausnahmen gelten.



Susanne Kunz (Name geändert) kümmert sich um ihre alten Eltern. Jeden Samstag kauft sie für die Senioren ein. Doch an diesem Samstag ist alles anders. Ihr Vater stürzt, Oberschenkelhalsbruch, Krankenhaus. Während der 92-Jährige in Trier operiert wird, meldet das Robert Koch-Institut, dass das soziale Leben weiter runtergefahren wird. Dänemark und Polen schließen die Grenzen.

Die Familie besucht den Patienten, bringt frische Wäsche vorbei, muntert ihn auf. Vier Tage später stehen Tochter und Ehefrau vor verschlossener Krankenhaustür. Eine Krankenschwester gesteht ihnen noch einmal zu, den Patienten zehn Minuten zu besuchen – nacheinander. Danach gibt Susanne Kunz nur noch die beschrifteten Taschen mit Kleidern zum Wechseln unten an der Pforte ab und kehrt um. „Grausam, ihn nicht besuchen zu dürfen“, sagt sie.

Info Corona und Demenz Besonders Menschen mit Demenz benötigten feste Bezugspersonen, enge persönliche Kontakte und eine gewisse Routine im Alltag, sagt Uschi Wihr, Leiterin des Demenzzentrums in Trier. Die aktuellen Einschränkungen seien notwendig, doch Betroffene könnten nicht nachvollziehen, warum etwa vertraute Personen keinen Kontakt mehr pflegten oder Abstand halten würden. „In der Regel fühlen sie, dass etwas anders ist und sie etwas vermissen“, sagt Wihr. Es könnten verstärkt Aggressionen vor allem gegenüber dem Pflegepersonal in Altenheimen auftreten. Was an Demenz erkrankte Menschen bräuchten, wäre viel Zuwendung, Geduld und Beschäftigung. Aber dies werde wohl in Pflegeheimen aufgrund des Personalmangels und der derzeit fehlenden Ehrenamtlichen schwer zu leisten sein. Um aktuell einer kompletten sozialen Isolation vorzubeugen, seien regelmäßige Telefonate, vielleicht sogar der Austausch über Skype sinnvoll. Auch Postkarten, das Senden von Fotos könnte Demenzerkrankten helfen. Sofern Angehörige im Pflegeheim noch mobil seien, sollte auch nichts gegen einen Spaziergang mit Angehörigen einzuwenden sein. Das Pflegepersonal könnte die Person zur Pforte bringen, Angehörige müssten die Einrichtung dann nicht betreten. Ein größeres Problem sieht Wihr im Bereich der Erkrankten, die zu Hause betreut werden. Alle Angebote der Tagespflege oder -betreuung fielen weg, der Kontakt zu Familienmitgliedern sei aufgrund des Infektionsrisikos stark eingeschränkt. „Wir arbeiten im Demenzzentrum an entsprechenden Konzepten, um an dieser Stelle unterstützen zu können“, sagt Wihr. Weitere Infos unter www.demenzzentrumtrier.de

Per Telefon hält die Familie Kontakt zu ihm, fragt immer wieder beim Pflegepersonal nach, wie es ihm geht. Mittlerweile ist der Patient in einer Reha-Einrichtung. Ein Taxi brachte ihn hin.

So wie Susanne Kunz geht es vielen Familien. Türen zu Krankenhäusern, Pflege- und Seniorenheimen bleiben zu, um das Coronavirus einzudämmen, zum Schutz der besonders Gefährdeten und des Personals.

Wie können Angehörige in Kontakt bleiben? Im Brüderkrankenhaus Trier etwa per Telefon oder über Messenger-Dienste wie Facebook. Das W-Lan-Angebot sei bis auf weiteres kostenfrei, sagt Krankenhaus-Sprecher Marcus Stölb. Auch einige Briefe und Karten kämen an. Den Seelsorgern kommt dort momentan eine besondere Aufgabe zu. Sie stehen für Gespräche mit Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern des Krankenhauses bereit. Dabei gehe es um Gott und die Welt, auch mal nicht um Corona, sagt Stölb.



Kontakt nach draußen halten auch die Patienten im Klinikum Mutterhaus Trier über Telefon und Smartphones. Besonders ist im Mutterhaus Mitte, dass dort auch sehr junge Patienten liegen. „Eltern sprechen im Kinderbereich ihre Besuche unbedingt mit dem behandelnden Arzt ab“, sagt Klinikum-Sprecherin Kristina Kattler. Im Kreißsaal autorisierten Schwangere, wer sie bei der Entbindung begleiten und später besuchen dürfe.

Ein paar Kilometer weiter im Seniorenheim St. Martin in Schweich werden Senioren beim Telefonieren begleitet. Wer keinen Anschluss hat, bekommt ein Telefon zur Verfügung gestellt. Zum Skypen erhalten die Bewohner ein Tablet oder einen Laptop, um per Videotelefonie in Kontakt treten zu können. Der Sozialdienst hilft dabei. Auch eine gesonderte E-Mail-Adresse wurde eingerichtet, damit Familien oder Freunde ihren Lieben schreiben können – ohne zur Post gehen zu müssen. Die E-Mails werden ausgedruckt und weiter gereicht, auf Wunsch vorgelesen. Das sagt die Leiterin der Seniorenresidenz, Sylvia Blesius. „Und damit die Ostergrüße nicht zu kurz kommen, gestalten wir mit den Senioren Karten.“

Ähnlich wie in Schweich handhabt es das Pflegeheim St. Irminen in Trier, um den Bewohnern den Kontakt zur familiären Welt, von der sie abgeschottet sind, zu ermöglichen. Wer Hilfe beim Telefonieren oder Skypen brauche, bekomme sie, sagt Heimleiterin Birgit Alt-Resch. Wäsche, Geschenke oder Blumen könnten an der Pforte der Vereinigten Hospitien abgegeben werden. „Nachdem sie 24 Stunden dort gelegen haben und virenfrei sind, werden sie weitergeleitet“, sagt sie. Ehrenamtliche unterstützten die krisenbedingten Aktionen: Sie helfen bei der Telefonbrücke, wie das Telefonieren aus oder in die Einrichtung genannt wird. Sie schicken Grüße oder Geschenke ins Pflegeheim und erledigen Einkaufsdienste für die Bewohner. „Seit kurzem übertragen wir täglich über Fernsehgeräte am Nachmittag ein Betreuungsprogramm“, sagt Alt-Resch. Und Gottesdienste aus der Kapelle in alle Häuser der Vereinigten Hospitien. Katholische und evangelische Seelsorger aus Trier stünden für Telefongespräche bereit und besuchten die Bewohner in Krisensituationen.

Die Türen aller vier befragten Einrichtungen gehen auf, sobald Patienten oder Bewohner in einem sehr kritischen Zustand sind oder Menschen im Sterben liegen. Dann können nahestehende Personen den Liebsten von Mensch zu Mensch zur Seite stehen.