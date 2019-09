Ernährung : Wenn Orangenduft in der Kita-Luft liegt – Fernsehkoch Mirko Reeh zu Besuch in Riol

Wenn Orangenduft in der Kita-Luft liegt – Fernsehkoch Mirko Reeh zu Besuch in Riol

Riol Fernsehkoch Mirko Reeh bereitet mit Kindern in der Kita St. Martin in Riol ein gesundes Frühstück zu. Tipps für die Ernährung gibt es obendrauf.

Pauline muss sich anstrengen. Immer wieder setzt sie mit ihren Fingern an, um die Schale von der Orange zu pellen. Gar nicht so einfach für eine Vierjährige. Aber Pauline gibt nicht auf. Auch nicht, als sie die Karotte mit dem Messer in Stücke schnippelt. Nach fünf Minuten konzentrierter Küchenarbeit liegt das Gemüse in Stücken auf dem Holzbrettchen – fertig für das gesunde Frühstück. Sich Zeit nehmen und einkaufen, was gerade vor der Haustür reift, sind laut Fernsehkoch Mirko Reeh die besten Zutaten für eine gesunde Mahlzeit. Und saisonal zu kaufen, sei billiger. „Ich brauche keine Erdbeere, die um die halbe Welt fliegt, damit ich im Winter Erdbeeren essen kann“, sagt er im Gespräch mit dem Trierischen Volksfreund, während die Kinder beobachten, wie der frische Obst-Gemüse-Saft aus der Presse läuft.