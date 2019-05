Wahl VG-Rat Ruwer : Osburg macht den Unterschied

Waldrach/Osburg Die drei Fraktionen im VG-Rat Ruwer sind nahezu gleich stark.

Ein fehlender Stimmbezirk kann keine Unterschiede machen? Von wegen. Erst am Dienstagmorgen ist das Osburger Ergebnis der Wahlen zum Verbandsgemeinderat Ruwer in die Gesamtrechnung eingeflossen. Die Stimmen aus der einwohnerstärksten Gemeinde der VG haben noch einmal zu Veränderungen bei der Sitzverteilung geführt. Denn nun sieht es so aus, dass die SPD bei 34,9 Prozent (+ 8,3 Prozentpunkte), die FWG bei 36,2 Prozent (+ 6,6 Prozentpunkte) und die CDU bei 32,5 Prozent (- 4,7 Prozentpunkte landet). Das bedeutet, dass SPD und FWG jeweils elf Räte stellen und die CDU zehn.